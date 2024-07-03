Millilerimizden roman havası ve horon şov
EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kalan ve Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerimiz, galibiyeti roman havası ve horonla da kutladı
Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanan maçta, millilerimiz, Avusturya'yı Merih Demiral'ın attığı gollerle 2 - 1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Tüm yurtta büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan galibiyet, Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olma başarısını getirdi.
Millilerimiz; galibiyeti, Leipzig'teki otellerinin önünde kendilerine tebriklerini sunmak için bekleyenlerle birlikte Roman havası ve horonlar eşliğinde de kutladı.
Şimdi gözler, çeyrek finaldeki mücadeleye çevrildi. Türkiye, Hollanda ile 6 Temmuz'da Berlin Olympiastadion'da karşılaşacak.
Fotoğraflar: Instagram, X