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        Haberler Dünyadan Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez pizzacıda görüntülendi - Magazin haberleri

        Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez pizzacıda görüntülendi

        Servetini 1,3 milyar dolara çıkaran Selena Gomez, parasını milyarderler gibi lüks restoranlarda harcamak yerine pizzacıyı tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:57
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        Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net serveti 1,3 milyar dolara ulaşan Selena Gomez, milyarderler kulübüne girmesine rağmen bir milyarder gibi yaşamıyor.

        32 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, 11 yaşındaki kız kardeşi Gracie Teefey ile birlikte Beverly Hills'te pizzacıda görüntülendi.

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        Diğer müşterilerin şaşkın bakışları arasında pizza siparişini bekleyen Selena Gomez, pizza kutusunu kendi taşıdı.

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        Bazı hayranlarının sevgi gösterisiyle karşılaşan şarkıcı, onların ilgisine kayıtsız kalmadı.

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        Selena Gomez, pizza kutularıyla otomobiline yöneldi. Bu esnada koruması da arkasındaydı.

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        Servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu olan Selena Gomez'in yaklaşık 5 yıl önce kurduğu markasının değeri 1 milyar dolara ulaştı.

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        Markasının başarısı sayesinde Selena Gomez, aralarında Taylor Swift ve Rihanna gibi isimlerin yer aldığı "en genç kendi servetini yapan milyarder kadınlar" listesine girdi.

        #Selena Gomez
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