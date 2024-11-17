Milyarder statüsüne ulaşan Selena Gomez pizzacıda görüntülendi

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre net serveti 1,3 milyar dolara ulaşan Selena Gomez, milyarderler kulübüne girmesine rağmen bir milyarder gibi yaşamıyor.

32 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, 11 yaşındaki kız kardeşi Gracie Teefey ile birlikte Beverly Hills'te pizzacıda görüntülendi.