Milyonlar Habertürk izledi 0:00 / 0:00

Türkiye dün akşam Habertürk TV izledi. Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy, Merdan Yanardağ ve İsmali Saymaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gündemdeki iddiaları sorduğu 'Açık ve Net Özel' programı haber kanalları arasındaki izlenme oranlarında tarihi bir rekora imza attı.

24 Mayıs Pazartesi akşamı, programın son dilimi olan 23.45-00.00 arasında AB izleyici grubunda, tüm haber kanalları arasında, Türkiye'de, yaklaşık olarak, açık olan her üç televizyondan birinde Habertürk TV izlendi...

Program yayınlandığı prime-time dilimi olan 19.00-24.00 saatleri arasında AB Grubu'nda 13.1 share alarak aynı kategoride ölçümlenen 19 TV kanalının toplamından daha fazla izleyiciyi ekran başına topladı.

Milyonların izlediği Açık ve Net Özel 21.00-24.00 saatleri arasında ise AB Grubu'nda ortalama 17.94 share alarak rakip 4 haber kanalının izlenme oranını 7'ye katladı. Habertürk TV en yakın takipçisinin 15 katı bir izlenme payına ulaşırken aynı saat diliminde ulusal kanallarda yayınlanan birçok dizi ve programı da geride bıraktı.

'Açık ve Net Özel' sosyal medyada da gündemin zirvesinde yer aldı. Twitter'da 'en çok konuşulanlar' listesine giren programın Youtube yayınını anlık olarak izleyenlerin sayısı 400 binleri buldu. Programın Youtube'daki izlenme sayısı 12 saatte yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Programın Habertürk.com'daki haberinin okunma sayısı milyonu geçti.