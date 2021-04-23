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Thodex Türk kripto para piyasasının ne kadar büyüdüğünü ortaya koydu

Kripto paraları takip etmeyenler sadece bir borsada yaşanan skandalla 391.000 kişinin mağdur olup 2 milyar dolarlık muhtemel kaybın ortaya çıkmasını şaşkınlıkla karşıladı. Ancak son 1 yılda yaşanan yükselişlerin de etkisiyle Türkiye kripto paraların en yaygın olduğu ülkelerden birisi haline geldi. WEF araştırmasına göre Türkiye, yüzde 16 ile Avrupa'da nüfusu en yüksek oranda kripto paraya yatırım yapan ülke oldu. Geçen yıl Türk Lirası ile yapılan kripto para işlemleri 5 milyar doları buldu. Bu rakam 1 yılda sadece Türk borsalarında TL ile yapılan işlemleri kapsıyor

Thodex Türk kripto para piyasasının ne kadar büyüdüğünü ortaya koydu
HABERTURK.COM

Thodex'in faaliyetlerini durdurması ve firmanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkmasıyla Türkiye'de gözler kripto para piyasasına çevrildi.

Thodex'te kaybolma riski olan varlıkların toplam değerinin 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Kripto para borsasının mağdur ettiği kullanıcı sayısı ise 391.000.

Kripto para piyasasını yakından takip etmeyenler büyük ihtimalle Thodex ismini yaşanan skandal sonrasında ilk kez duydu. Bu yüzden bahsedilen kullanıcı sayıları ve dönen para ilk anda kulağa inanması zor gelebilir. Ancak özellikle son 1 yılda kripto varlıklar değerini katlarken Türkiye'den bu piyasaya girenlerin sayısında büyük bir artış yaşandı. TL'de yaşanan değer kaybı da girişleri hızlandırdı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) kripto paralara yönelik gerçekleştirdiği ankete göre Türklerin yüzde 16'sı kripto para yatırımı yapmış. Oran olarak Türkiye dünyada kripto paranın en yaygın olduğu 4. Avrupa'da ise en yaygın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK ALIM YAPILDI

Thodex kapanmadan birkaç gün önce günlük 1.2 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Ancak ağırlıklı olarak 300-400 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahipti. Türkiye'de vatandaşların toplam ne kadar kripto parası olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Ancak popüler yerli kripto borsalarında günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşıyor. Yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de geçen yıl Bitcoin/TL işlemlerinin değeri 5 milyar doları buldu. Ancak bu rakamın Türk kripto pazarının tamamını kapsamadığını belirtmek gerekiyor.

Aşağıda gördüğünüz tablo söz konusu ülkelerin yerel borsalarında yerel para birimiyle yapılan işlemleri gösteriyor. Yani 2020'de 5 milyar dolarlık sadece Bitcoin/TL işlemi yapıldı. Bu rakam ayrıca kripto paralar arası işlemleri de kapsamıyor.

Birçok Türk kullanıcısının yabancı borsaları kullandığı ve yabancı para cinsi alım yaptığı düşünüldüğünde Türklerin toplam kripto varlığının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Bu sebeple işlem hacmi bakımından ilk 5'e girmiş olan ve 4 yıldır faaliyette olan bir borsanın kapanması 2 milyar dolarlık bir kayba neden olabiliyor.

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