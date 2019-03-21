'Devlet büyükleri istiyor' deyip...

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'DEVLET BÜYÜKLERİ İSTİYOR' DEYİP DOLANDIRMIŞLAR
Lüks otomobil ve korumalarla işadamlarıyla buluşan dolandırıcıların, “Devlet büyüklerimiz istiyor. 1 milyon TL'den az olmamak kaydıyla paranızı kendi hesabınıza bizim önerdiğimiz bir bankaya yatıracaksınız. Daha sonra bu parayı hiç sormayacaksınız. Banka mevduatımız yüksek görüneceği için biz de Avrupa fonlarından para getireceğiz, böylece hem devlet kazanacak hem de siz kazanacaksınız” dediği öğrenildi.
MASAK, TMSF VE MİT ONAY VERİRSE PARANIZI YATIRACAKSINIZ
Dolandırıcılar, ağlarına düşürdükleri işadamlarına, “MİT, MASAK ve TMSF sizin hakkınızda çalışma yapacak eğer onlar uygun görürse ancak siz sisteme girebilir ve paranızı yatırabilirsiniz” diyerek sanki devlet kurumları arkalarındaymış gibi izlenim bıraktıkları belirlendi.
300 İŞADAMI AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRILDI
İddiaya göre, 300'ü aşkın işadamı dolandırıcılar tarafından aynı yöntemle yüzlerce milyon lira dolandırıldı. İşadamları soluğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.
Avukat Süleyman Canacankatan, “Benim 4-5 müvekkilim aynı şekilde dolandırıldı. Müvekkillerime 10 milyon lira para yatırtmışlar, asla bu parayı sorgulamayacaksın, bankaya gitmeyeceksin, şubeye gitmeyeceksin, bu para internete kapalı olacak demişler, ancak yaptığımız araştırmalarda, bu paraların 2 gün sonra sahte vekaletnamelerle kendi hesaplarına yaktırdıkları ortaya çıktı” dedi.
Avukat Canacankatan, “Sistem saadet zinciri gibi, katılımcı işadamlarına sisteme yeni birini getirirseniz para vaadi var. Ayrıca yüzde 20 kazançtan bahsediyorlar, işadamaları da bu kazançtan kendi akrabaları, arkadaşları da kazansın diye sisteme katıyor. Böylece onlarda dolandırılıyor..” dedi.
SON YILLARIN EN BÜYÜK DOLANDIRICILIK OLAYI
Avukat Süleyman Canacakatan, “Henüz gizli yürüyen bir tahkikat, savcılık makamı açıkladığında son yılların en büyük dolandırıcılık olayı ortaya çıkacak. 300'ü aşkın işadamı mağdur durumda” dedi.
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