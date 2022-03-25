AA

ÇEKÜL Vakfı Bilgi Belge Merkezi tarafından, 9 Nisan'da Mimar Sinan'ı Anma ve Mimarlar Günü'nde açılacak sergide, Hakan Hatay'ın fotoğraflarından oluşan bir seçki yer alacak.

Metaverse üzerindeki ilk Mimar Sinan fotoğraf sergisi, 3 boyutlu gözlükle de gezilebilecek. Sergi, sanal sergi rehberliğinde dört gezi rotası eşliğinde anlatılacak.

Sergide, Beşiktaş'tan Üsküdar'a, Sultanahmet'ten Azapkapı'ya, Haseki'den Haliç kıyılarına ve su yapılarına toplam 37 eserin, 45 fotoğrafı yer alacak.

İstanbul siluetinin mihenk taşı olan bu eserlerin tarihçesi ve bugünkü durumlarının anlatıldığı açıklama metinlerine bir sesli rehber de eşlik ediyor.

Sergi, "www.cekulvakfi.org.tr" adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek.