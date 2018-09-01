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"Bu kadar eserin bir arada olması ve bu korunmuşluk şunu hissettiriyor; sanki Ortaçağ'da, 700 yıl önce burası donmuş ve hala öyle yaşamına devam ediyor. Bir tablo gibi. Birgi'ye giren herkes bir tablonun içine giriyormuş hissiyatına sahip olur" diye konuştu.