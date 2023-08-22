Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Mimari Restorasyon Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır ve İş İmkanları Neler?

        Mimari Restorasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Mimari Restorasyon Bölümü, mimari yapıların korunması, onarılması ve restore edilmesi konularında uzmanlaşmış bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler, tarihi binaların ve diğer mimari yapıların orijinal özelliklerini koruyarak onarım ve restorasyon çalışmalarını öğrenirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:04 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimari Restorasyon bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mimari restorasyon, tarihî ve kültürel değeri olan yapıların korunması ve yeniden işlevlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Mimari Restorasyon Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Bu bölümde öğrenciler, tarihi yapılar hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu yapıların korunması için gerekli teknikleri öğrenirler. Mimari Restorasyon Bölümü, öğrencilere çeşitli konularda geniş bir eğitim sunar.

        Mimari Restorasyon Bölümü İş İmkanları

        Mimari restorasyon bölümü, iki yıllık bir ön lisans programıdır ve bu program, hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde öğrenilebilir. Mimari Restorasyon bölümü iş imkanları gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar nedeniyle, tarihî yapıların bakımı ve restorasyonu sürekli bir ihtiyaçtır. Mimari Restorasyon Bölümü mezunları, tarihî yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir katkı sağlarlar.

        REKLAM

        Mimari Restorasyon Bölümü, öğrencilere çeşitli kariyer fırsatları sunar. Mezunlar, özel restorasyon şirketlerinde, müze ve kültür kurumlarında, devlet dairelerinde veya kendi restorasyon atölyelerinde çalışabilirler. Ayrıca, öğrenciler akademik kariyer yapmak istiyorlarsa, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler.

        Öğrencilere tarihî ve kültürel değeri olan yapıların korunması ve restore edilmesi konusunda uzmanlık sağlayan bir bölümdür. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, tarihî yapıların analizini yapabilir, restorasyon tekniklerini uygulayabilir ve yapısal analizler yapabilirler. Mimari Restorasyon Bölümü mezunları, tarihî yapıların korunmasında önemli bir rol oynarlar ve çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptirler.

        Mimari Restorasyon Bölümü Dersleri

        Mimari Restorasyon bölümü, 2 yıllık bir bölümdür. Bu bölümde öğrenciler tarihî ve kültürel değeri olan yapıların korunması ve restore edilmesi konusunda eğitim görürler. Mimari projelerde sanatsal ve dekoratif unsurların nasıl kullanılacağını öğrenirler. İşte mimari restorasyon bölümü dersleri

        REKLAM
        • Tarihi Eserlerin Korunması
        • Tarihi Eserlerin Restorasyonu
        • Geleneksel Yapı elemanları
        • Metraj Keşif
        • Bilgisayarlı Anlatım Teknikleri
        • Geleneksel Yapılar
        • Mekan Çözümlemeleri
        • Rölöve
        • Ahşap Malzeme ve de Yapı Teknikleri
        • Geleneksel Yapılarda Koruma Yöntemleri
        • Geleneksel Desen Teknikleri
        • Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi
        • Geleneksel Yapılar Üzerinde Bozulma Sebepleri
        • Kalite Güvencesi ve de Kalite Yönetim Sistemleri
        REKLAM

        Mimari Restorasyon Mezunları Nerede Çalışır?

        Mezunlar, özel restorasyon şirketlerinde, müze ve kültür kurumlarında, devlet dairelerinde veya kendi restorasyon atölyelerinde çalışabilirler. Ayrıca, öğrenciler akademik kariyer yapmak istiyorlarsa, üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Mimari Restorasyon Mezunları Nerede Çalışır? Mimari Restorasyon Bölümü, mezunlarına koruma ve restorasyon konusunda bilgi ve bilinç sahibi teknik personel yetiştirmeyi amaçlayan özel bir alandır. Mezunlar, binalarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında önemli bir rol üstlenirler. Yenileme, onarım ve tadilat gibi pek çok işlemde sorumluluk alarak, binaların tarihî değerini koruma misyonunu başarıyla yerine getirirler.

        Mimari restorasyon teknikerlerinin iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar, farklı sektörlerde başarılı kariyerlerine yönelebilirler. Örneğin; Kültür Bakanlığı'nda tarihî ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalarda görev alabilirler. Mimarlık ofislerinde restorasyon projelerinde uzmanlaşarak mimarlarla birlikte çalışabilirler. Müzelerde antik eserlerin restorasyon süreçlerinde aktif bir rol üstlenebilirler. Restorasyon şirketlerinde tarihî yapıların onarım ve yenileme işlemlerinde görev alabilirler. Belediyeler ve il özel idarelerinde tarihî mekanların korunması ve restorasyonuyla ilgili projelerde çalışabilirler. Arkeolojik kazılarda tarihî kalıntıların korunması ve restore edilmesine katkı sağlayabilirler. Restorasyon projeleri kapsamında mimari danışmanlık şirketlerinde uzman olarak çalışabilirler.

        REKLAM
        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü nedir?
        Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümü nedir?
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        "Halay başı" olmak için birbirlerine saldırdılar!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        SMA'lı Doruk destek istiyor: Koşup, oynamak istiyorum
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        Bir ilde kiracı bir ilde ev sahibi saldırdı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Baraj kurudu, tarihi Çakmak Hattı'nı otlar sardı!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı