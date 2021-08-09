Min-Jae Kim transferine büyük övgü: Fenerbahçe çok büyük iş başardı

Min-Jae Kim hakkında Beijing Guoan Teknik Direktörü Slaven Bilic'in yardımcısı Zoran Jankovic beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu. İşte Jankovic'in övgü dolu açıklamları:

"SEVİYESİ ÇİN LİGİ'NİN ÜSTÜNDEYDİ"

"24 yaşında olmasına rağmen ben onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştım. Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi ve Avrupa'nın elit kulüplerinde oynayabilecek bir seviyedeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor"

ÜÇLÜ SAVUNMADA KONUSU

"Biz takım olarak üçlü savunma kullanmıyorduk ancak zeki bir oyuncu ve özellikleriyle problem yaşamayacağını düşünüyorum."

"OYUN GÖRÜŞÜNÜ ÇOK BEĞENİYORUM"

"Oyun görüşünü çok beğeniyorum. Topu ayağına aldığında oyunu iyi okuyor ve topu doğru isimle buluşturuyor. Uygun pozisyonda birini bulamazsa savunmadan topla çıkmayı tercih ediyor. Hava toplarında da etkili bir oyuncu. En büyük eksisi ise rahatlığı. Etrafındakilerden üstte olduğunu bilmek onu bu rahatlığa sevk edebiliyor ve takımın kalesinde pozisyona sebep olabiliyor."

"FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDI"

"Kim, Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı. Yakında onu siz de çok iyi tanıyacaksınız."