Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minber altında saklanırken yakalandılar

Van'ın Edremit ilçesinde 3.5 yıl önce işlenen kız kaçırma cinayetinin zanlısı A.K. ve Y.K., adreslerini tespit eden özel ekip tarafından cuma namazı için gittikleri camide minberin altında saklanırken yakalandı. Diğer zanlı S.K. ise gizlendiği evinde gözaltına alındı

Van

Van'ın Edremit ilçesinde 3.5 yıl önce işlenen kız kaçırma cinayetinin zanlısı A.K. ve Y.K., özel ekip tarafından cuma namazı için gittikleri camide minberinin altında saklanırken yakalandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 3.5 yıl önce kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada öldürülen A.K.'nın katil zanlılarının yakalanması için Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir çalışma ekibi oluşturuldu. Özel ekip, 3.5 yıl sonra katil zanlılarının adreslerini belirledi. Oluşturulan özel ekip, öldürülen A.K.'nın oğlu ile kaçan C.K.'nın babası A.K. ile abileri S.K. Ve Y.K.'nın gizlendiği adresi bulmayı başardı.


CAMİDE MİNBERİN ALTINA GİZLENMİŞLER

Gürpınar Yedisalkım Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, cinayet zanlısı S.K. gizlendiği evde, A.K. ve Y.K.'da cuma namazı nedeniyle bulundukları caminin minberinin altında gizlendikleri yerde gözaltına alındı. Cinayet zanlısı baba A.K. ve 2 oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müge Anlı'da aranan Ecrin Bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebek kaçırıldı mı? Stüdyo buz kesti...
GÜNDEMMüge Anlı'da son dakika Ecrin Bebek olayı!
Adana'da Mustafa Yeli'yi şehit eden terörist yakalandı!
GÜNDEMPolisi şehit eden terörist yakalandı!
Silopi'de teröristlerden bombalı tuzak: 3 korucu yaralı
GÜNDEMSilopi'de bombalı tuzak: 3 korucu yaralı
19 Mayıs hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı? İşte 2019 yılı son resmi tatilleri
GÜNDEM19 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Hadi ipucu cevabı 13 Mayıs: Kampanyalı üründe fiyata ekstra indirim uygulanması işlemine ne denir? 12.30 Mini Hadi ipucu sorusu
GÜNDEM13 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı
Türk Dil Bayramı ne zaman? 'Türkçenin başkenti' Karaman'da Türk Dil Bayramı kutlanıyor
GÜNDEMTürk Dil Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? 2019 Ramazan Bayramı haberi
GÜNDEMRamazan Bayramı kaç gün tatil olacak?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, Müzik öğretmeni'ne Emre Dayıoğlu'nun performansını anbean kaydetti!
GÜNDEMBakan Selçuk o anları saniye saniye kaydetti!
e Okul VBS 2019! Yazılı sözlü sınav sonuçları öğrenmek için: MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
GÜNDEME okul giriş nasıl yapılır?
Son depremler! En son nerede deprem oldu? 12-13 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi
GÜNDEMSon depremler! En son nerede deprem oldu?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X