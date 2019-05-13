Van'ın Edremit ilçesinde 3.5 yıl önce işlenen kız kaçırma cinayetinin zanlısı A.K. ve Y.K., özel ekip tarafından cuma namazı için gittikleri camide minberinin altında saklanırken yakalandı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, 3.5 yıl önce kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada öldürülen A.K.'nın katil zanlılarının yakalanması için Van Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir çalışma ekibi oluşturuldu. Özel ekip, 3.5 yıl sonra katil zanlılarının adreslerini belirledi. Oluşturulan özel ekip, öldürülen A.K.'nın oğlu ile kaçan C.K.'nın babası A.K. ile abileri S.K. Ve Y.K.'nın gizlendiği adresi bulmayı başardı.