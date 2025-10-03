Minguzzi davasında mektup delili dosyada

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanık B.B.'nin, diğer tutuklu sanık U.B'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi.

DHA'nın haberine göre mektupta, "Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz 6-7 ay daha dayan seviyorum seni kimseye karışma" ifadeleri yer aldı.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı. Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.