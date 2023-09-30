İzmir'de olay, 22 Kasım 2022'de, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Saltık (41), minibüsüne bindikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

DHA'da yer alan habere göre çağırılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saltık, kurtarılamadı.

Serkan Saltık'ın saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin koşarak minibüse doğru gittiği, içlerinden birinin Saltık'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görüldü.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Saltık´ı K.D.´nin (19) vurduğunu, Sabri Can Gence'nin (19) ise ona yardım ettiğini tespit etti. Gence, 20 Mayıs'ta yakalandı. Olayda kullanılan silahı gömdükleri yeri gösteren Sabri Can Gence, tutuklandı.