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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir Buca'da minibüste öldürülmüştü! Sıcak gelişme! - Son dakika haberleri

        Minibüste öldürülmüştü! Sıcak gelişme!

        İzmir'in Buca ilçesinde, minibüsüne binen 41 yaşındaki Serkan Saltık'ı tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla aranan 19 yaşındaki K.D., Cinayet Büro ekipleri tarafından 10 ay sonra yakalandı. Gözaltına alınan K.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:34 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:34
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        Minibüste öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
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        İzmir'de olay, 22 Kasım 2022'de, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Saltık (41), minibüsüne bindikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre çağırılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saltık, kurtarılamadı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Serkan Saltık'ın saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin koşarak minibüse doğru gittiği, içlerinden birinin Saltık'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görüldü.

        SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Saltık´ı K.D.´nin (19) vurduğunu, Sabri Can Gence'nin (19) ise ona yardım ettiğini tespit etti. Gence, 20 Mayıs'ta yakalandı. Olayda kullanılan silahı gömdükleri yeri gösteren Sabri Can Gence, tutuklandı.

        İKİNCİ FAİL DE GÖZALTINDA

        K.D.'nin peşine düşen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Buca ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ekiplerin dün yaptığı operasyonda K.D. yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D., bugün adliyeye sevk edildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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