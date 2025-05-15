Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı! | Son dakika haberleri

        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!

        İstanbul Zeytinburnu'nda yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Olayda bir apartmanın 5'inci katından düşen 2 yaşındaki Elif Kaya adlı bebek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik Elif 5'inci kattan düştü! Yürekler yandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeytinburnu'nda oyun oynadığı sırada balkondan düşen 2 yaşındaki Elif bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Elif’ten geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Erkan ve Cansel Kaya çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki Elif, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynuyordu. Minik Elif oyun oynadığı sırada balkondan düştü. Minik Elif’in anne ve babası korku içerisinde aşağı koştu.

        REKLAM

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Elif’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Minik Elif hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        GERİYE 10 GÜN ÖNCE ANNESİNİN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF KALDI

        Minik Elif’in hayatını kaybetmesinin ardından geriye 10 gün önce annesinin çektiği fotoğraf kaldı.

        "HERKES AŞAĞI KOŞUNCA KORKTUM"

        Bir apartman sakini, "Bir anda herkes aşağı koşunca bina sallandı korktum. Sonra hastaneye götürdüler. Komşuların hepsi de hastaneye gitti. 5 çocukları vardı" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Kıyafet yasağını tanımadı
        Kıyafet yasağını tanımadı
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmeleri
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        Kimler bayram ikramiyesi alacak?
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        "2025 yarım gaz gider, 2026'dan ümitliyiz"
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        Uyku esnasında beynimizde neler oluyor?
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1877'den bugüne uzanan beyaz gelenek...
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi