İzmir’in Buca ilçesinde cesedi tandırdan çıkan minik Eymen’in ölümünün yankıları sürerken, ortaya çıkan gelişmeler ise kan donduruyor. Talihsiz çocuğun cesedi poşete bağlı şekilde tandırdan çıkarılırken, sevgilisi S.E. ile birlikte Eymen’i öldürüp tandıra iddia edilen anne M.D.’nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım şok etti. 2018 yılında anne M.D.'nin sosyal medya hesabında "Bunu yapabilecek kişiye insan diyemiyorum, siz ne dersiniz bilemiyorum" diyerek bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

KORKUNÇ TESADÜF

M.D.’nin paylaştığı videoda poşetlere konulan kedi yavrularının bir kuyuya atıldığı ve bir şahsın kuyuya inip kedileri kurtardığı görülüyor. Bu paylaşımdan yaklaşık 1 sene sonra M.D.’nin oğlu Eymen’in cesedi, elleri ve kolları bağlı, poşete sarılı halde tandırdan çıkarıldı.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bornava ilçesindeki ormanlık alanda çukurda ölü bulunduktan sonra otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Eymen Sadık Durak'ın işlemleri tamamlandı.

Adli tıp yetkilileri, DNA testinin ortaya çıkmasının ardından cenazeyi ölen çocuğun anneannesine teslim etti.

Eymen'in cenazesi, defnedilmek üzere Eskişehir'e götürüldü.

OLAY

İzmir'in Bornova ilçesinde 1 Eylül'de, 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazideki bir çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile kadının erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Şüpheli Serkan Elçetin'in kardeşi E.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.