İzmir Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta, daha önce evlenip boşanan Mine D.'nin (25) oğlu Eymen Sadık D.'ye (5) iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Buca ilçesinde belirlenen adrese giden ekipler, Eskişehir'de anneannesi ile yaşayan, ancak bir ay önce İzmir'e gelen Eymen'in ve annesi Mine D.'nin bir süredir eve gelmediklerini öğrendi.

EYMEN EVDE BULUNAMADI

DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de soruşturmaya dahil edildi. Araştırmada Mine D.'nin ilçedeki yakınlarının evinde olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen polis, Mine D.'yi evde yakalarken, küçük Eymen'i bulamadı. Polislerin, Eymen'in nerede olduğu yönündeki sorusuna Mine D., bir akrabasının yanında olduğu söyledi.

ANNESİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisin, ısrarla çocuğun getirilmesini istemesi üzerine önce çelişkili ifadeler veren Mine D., ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Gözaltına alınan Mine D.'nin ifadesinde, Eymen'in, birlikte yaşadığı Serkan E. (37) tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü anlattığı öğrenildi.

"TANDIRIN İÇİNE KOYDUK"

Daha sonra Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan bir tandırın içine koyduklarını itiraf ettiği belirtildi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Bunun üzerine, Mine D'nin gösterdiği yerde arama yapan polis, korkunç gerçekle karşılaştı. Ağzı tuğlayla kapatılmış tandırı açtıklarında içinde Eymen'in elleri ve ayakları bağlanmış, poşet içindeki cesedi bulundu. Polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi Serkan E. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi Erkan E.'yi (29) gözaltına aldı.

CANSIZ BEDENİ ÇÜRÜMEK ÜZEREYDİ

Üç zanlı, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bu arada cesedi çürümeye yüz tutan Eymen Sadık D.'nin DNA'sı ile annesi Mine D.'nin DNA'sının karşılaştırılacağı öğrenildi. Eymen'in cenazesinin ise daha sonra Eskişehir'den gelecek olan yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

"GÖZÜNÜN ALTINDA MORLUK VARDI"

Bu arada Eymen'in öldürüldüğü apartmanın görevlisi Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. Sanıklardan Serkan E.'nin, Eymen'i Eskişehir'deki yakınlarının evine götürüp bıraktıkları yalanını söylediği Ramazan Çağlar, olaydan önce küçük çocuğu bahçede oynarken gördüğü sırada gözünün altının mor olduğunu fark ettiğini anlattı.

"ANNEM KALDIRIP YERE FIRLATTI" DEMİŞ

Ramazan Çağlar, "Ben de gözünün altına ne olduğunu sordum. Yılda bir aylığına gelen küçük çocuk da bana 'Annem beni kaldırıp yere attı' dedi. O anda çok üzüldüm. Bu olay ortaya çıkmadan önce polis geldi. Aileyi sordu. Ben de bunun üzerine Serkan E.'yi aradım. O ilk önce bana çocuğu Eskişehir'deki yakınlarının yanına götürüp bıraktığını söylemişti. Sonrasında ise Serkan E. bana bu kez 'Eymen'i annesi dövmüş, polise ihbarda bulunmuşlar. O da çocuğu alıp kaçmış. Ben de yerlerini bilmiyorum" dedi. Meğer çocuk öldürülmüş. Anne zaten sinirli birisiydi" dedi.