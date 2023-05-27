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Haberler Gündem Kars'ta yaşayan Manisalı minik Gülce'nin ölümü Alaşehir'i yasa boğdu
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Minik Gülce'nin ölümü Alaşehir'i yasa boğdu

Kars'ta yaşayan Manisalı ailenin 18 aylık bebekleri Gülce Yıldız Ceylan, kusmuğunun akciğerine kaçması sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz bebek, baba ocağı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Anne Esma Ceylan'ın güçlükle ayakta görülürken, bir an olsun elinden bırakmadığı kızının montuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı

Kars'ta yaşayan Manisalı minik Gülce'nin ölümü Alaşehir'i yasa boğdu
DHA

Kars'ta, kusmuğu akciğerine kaçan 1.5 yaşındaki Gülce Yıldız Ceylan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik Gülce Yılmaz, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede anne Esma Ceylan'ın, kızının giysilerini koklayıp, tabutuna sarılıp ağlaması yürekleri dağladı.

Kars'ta görev yapan Binbaşı Mustafa Ceylan ve öğretmen eşi Esma Ceylan'ın 1.5 yaşındaki çocukları Gülce Yıldız Ceylan, dün evde bir anda rahatsızlandı. Ailesinin fark etmesi üzerine minik Gülce, Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada çocuğun kusmuğunun akciğerine kaçtığı belirlenip, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, burada doktorların müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

KIZININ GİYSİLERİNİ KOKLAYIP, TABUTUNA SARILARAK AĞLADI

Minik Gülce'nin cenazesi, memleketleri olan Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Minik Gülce için bugün ikindide Alaşehir Pazar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gülce Yıldız Ceylan'ın babası Mustafa Ceylan, annesi Esma Ceylan, MHP Alaşehir eski İlçe Başkanı, emekli öğretmen olan dedesi Akif Ceylan, emekli öğretmen olan diğer dedesi Nurettin Yıldırım, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Uçak ve Ceylan ailesinin yakınları katıldı.

ANNESİNİN GİYSİLERİNİ KOKLAMASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede Esma Ceylan'ın kızının giysilerini koklayıp, tabutuna sarılıp, ağlaması yürekleri dağladı. Baba Mustafa Ceylan ise eşini teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından çocuğun Alaşehir Yeni Mezarlığa götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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