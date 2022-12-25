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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Miraç isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MİRAÇ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miraç ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Miraç isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Miraç isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİRAÇ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Miraç ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Bir yıldız adı. Çıkma, yükselme. Muhammet’in göğe yükselmesi.

MİRAÇ İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Miraç ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Miraç ismini koymak caizdir.

MİRAÇ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Miraç ismini kullanan 66.664 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Miraç ismini kullanan 11.337 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Miraç ismini kullanan 3.619 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Miraç ismini kullanan 2.188 kişi bulunmaktadır.

MİRAÇ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Miraç adında olanlar maddi olarak; para yönetimi, para biriktirme gibi konularda oldukça iyidir. Bu özelliği onu finans, banka, borsa gibi işlerde öne çıkarabilir. Finans konusundaki başarısı sayesinde yaptığı işte önemli bir yere gelebilir veya kendi işini kurarak başarılı olabilir. Maddi konfora düşkündür, bunu abarttığı takdirde sorun yaşamaya başlar. Organizasyon ve yönetim becerisi oldukça gelişmiştir.