Miraç Kandili mesajları 2026! Ayetli, dualı, anlamlı, yeni ve resimli Miraç Kandili mesajı ve sözleri
Bir Miraç Kandili için daha bekleyiş başladı. Diyanet dini günler takvimi ile bu yıl 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek Miraç Kandili öncesinde, en güzel, resimli hayırlı kandiller mesajları, gündemdeki yerini aldı. Bu mübarek gece öncesinde, sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, dualı, kısa, uzun, anlamlı, yazılı Miraç Kandili mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2026 Miraç Kandili resimli mesajları...
Miraç Kandili resimli mesajları... İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili için geri sayıma geçildi. Bu önemli günü namaz kılarak, dua ederek geçirecek İslam alemi, yeni yılın ilk kandilini 15 Ocak Perşembe günü idrak edecek. Bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile kutlamak isteyenler için ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' mesajları ve sözlereni haberimizde derledik. İşte resimli, dualı, kısa, uzun, anlamlı, yazılı, en güzel Miraç Kandili mesajı ve sözleri...
RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
- Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
- Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun...
- Bu gece Miraç Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
- Geceyi ibadetle değerlendirip dualarımızı eksik etmeyeceğimiz bu mübarek gecede, kalplerimiz manevi bir yolculuğa çıkar. Miraç Kandili'nin tüm Müslüman aleminin kalplerine huzur ve bereket getirmesini dilerim.
- Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu Miraç Kandili'nde dualarımızı eksik etmeyelim. İlahi merhametin tüm insanlığa güzellikler getirmesi dileğiyle, hayırlı kandiller.
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
- Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kâinatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
- Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.
- Miraç, insanlığa bir kez daha sevgi, merhamet ve adaletle dolu bir yol göstermiştir. Bu mübarek gecede, birbirimize olan sevgimizi artıralım, iyilikler yapalım ve dualarımızla Rabbimize yaklaşalım.
- Miraç Kandili, kalplerin nurlandığı, duaların kabul edildiği bir gecedir. Rabbimizden af ve mağfiret dilemek için en uygun zamanlardan biridir. Dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller.
- İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun...
- Bu mübarek gecede, Peygamber Efendimiz'in miraç yolculuğunda aldığı ilahi mesajları ve yaşadığı deneyimleri düşünerek, manevi yolculuğumuza yön verelim. Dualarımızın kabul edildiği, günahlarımızın affedildiği bir Miraç Kandili geçirmemiz dileğiyle.
- Miraç Kandili, tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Kalplerimizdeki kin ve nefreti silip, sevgi ve hoşgörüyle doldursun. Dualarımızın kabul edildiği, hayırlara vesile olan bir gece olsun.
EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ TEBRİK SÖZLERİ
- Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.
- Miraç Kandili'nin aydınlığında, kalplerimiz nur ile dolsun, dualarımızı Yüce Allah kabul buyursun.
- Bu mübarek gecede yapılan dualar, samimiyetle Yüce Allah'a ulaşır. Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
DUALI MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...
- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç kandiliniz mübarek olsun.
- Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in manevi yolculuğunun yaşandığı en kıymetli gecedir. Bu mübarek gecede dualarımızı eksik etmeyerek, Rabbimize yakınlaşma fırsatını değerlendirelim. Hayırlı kandiller.
- Yüce Allah'ın rahmeti ve mağfiretiyle dolu olan Miraç Kandili'nde, günahlarımızdan arınmak ve O'na yönelmek için bir fırsat daha bulduk. Dualarımızın kabul edildiği bu mübarek gecede, Rabbimizin rahmetine sığınalım.
- Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'a en yakın olduğu, dualarının kabul edildiği müstesna bir gecedir. Biz de bu geceyi ibadetle, dua ile ve tevbe ile geçirerek, Rabbimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı pekiştirelim.
- Miraç Kandili, manevi bir yükselişin sembolüdür. Bu mübarek gecede, kalplerimizi Allah'a yönelterek, günahlarımızdan arınalım ve dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbimiz bize mağfiret ve rahmetiyle muamele etsin.
- Miraç Kandili, bizlere affı, merhameti ve sevgiyi hatırlatan bir gecedir. Bu gece dualarımızda samimi olalım, geçmiş günahlarımızdan tövbe edelim ve gelecek için Allah'tan af ve bereket dileyelim.
- Miraç Kandili, kalplerin Allah'a yaklaştığı, duaların kabul edildiği en kıymetli gecelerden biridir. Bu geceyi ibadetle, zikirle ve dua ile değerlendirerek, Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirelim. Hayırlı kandiller.
- Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'a yüceltilip, en yüce mertebelere ulaştığı mübarek bir gecedir. Biz de bu geceyi ibadetle, dua ile ve tevbe ile geçirerek, Rabbimize olan bağlılığımızı artıralım. dualarımızın kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller.
- Sevdiklerinizle beraber olacağınız nice kandilleriniz olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun
- Bu mübarek gecede, kalplerimiz Allah'a daha da yaklaşsın, dualarımızın Mevla tarafından kabul edilsin. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.
- Miraç Kandili'nin bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur içinde nice güzel anlar geçirmeniz dileğiyle.
- Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
- Tüm İslam âleminin mübarek Miraç kandilini kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi iç huzura eriştirmesini Yüce Allahtan diliyorum…
- Miraç Kandili, affın ve merhametin en yoğun olarak hissedildiği bir gecedir. Bu mübarek gecede dualarımızı samimiyetle yaparak, Rabbimize olan bağlılığımızı gösterelim ve O'ndan af ve mağfiret dileyelim.
- Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
- Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bu gecede dua edelim Rabbimize. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
ANLAMLI KANDİL GECESİ MESAJLARI
- Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabul olması ve kalplerinizin huzur içinde olması dileğiyle.
- Bu mübarek gecede Yüce Allah dualarınızı kabul etsin, Miraç Kandiliniz kutlu olsun.
- Miraç Kandiliniz mübarek olsun, yaşamınıza iyilikler getiren dualarınızın kabul olduğu, aydınlık bir gelecek dilerim.
- Miraç Kandili'nin tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diler, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.
- Bu mübarek gecede dualarınızın, sevdiklerinizin ve tüm insanlığın huzur ve mutluluğu için kabul olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
- Bu mübarek gece dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, kalplerinizin huzur ve bereketle dolu olduğu bir Miraç Kandili geçirmeniz dileğiyle.
- Miraç Kandili'nin feyzi üzerinize olsun, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
- Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.
- Miraç Kandili'nin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı kandiller.
- Miraç Kandili, manevi coşkunun doruğa ulaştığı bir gecedir. Allah'ın rahmeti ve mağfireti sizinle olsun.
DİNİ KANDİL GECESİ MESAJLARI
- Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...
- Bu mübarek gecede günahlarımızdan arınalım, sevdiklerimizle birlikte huzur dolu bir Miraç Kandili geçirelim.
- Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, her anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle; Miraç kandiliniz mübarek olsun.
ETKİLEYİCİ MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
- Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun.
- Yüce Rabbimiz dualarımızı kabul eylesin, hayırlı ve bereketli bir Miraç Kandili geçirmenizi dilerim.
- Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınızın kabul olduğu, huzur ve bereket dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
- Bu mübarek geceyle birlikte dualarımızın Mevla'ya ulaşacağı, kalplerimizin nur ile dolduğu bir Miraç Kandili geçirmeniz dileğiyle.
Miraç Kandiliniz kutlu olsun, sevdiklerinizle birlikte nice güzel ve dualı anlar yaşamanızı temenni ederim.
- Miraç Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, dualarınızın Mevla katında kabul görmesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.
- Miraç Kandiliniz mübarek olsun, kalplerinize nuru ve huzuru dolduran bir gece geçirmeniz dileğiyle.
- Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.