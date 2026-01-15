Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde ne oldu?
Miraç Kandili islam aleminde çok önemli kabul edilen mübarek gecelerden biridir. Bu gece, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sadece bedenen değil, ruh ve kalp yolculuğu ile de yüceltilmesini hatırlatır. Müminler bu gece bol bol dua ve ibadet eder. Peki Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde ne oldu?
Müslümanlar Miraç Kandili anlamı ve önemini araştırıyor. Miraç Kandili, insanın Allah’a yönelişini ve manevi yükselişini hatırlatan mübarek bir gecedir. Bu gece, namazın farz kılınmasıyla kul ile Allah arasındaki bağın ne kadar değerli olduğunu gösterir. Peki Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir, Miraç gecesi ne oldu?
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük önem taşıyan mübarek geceler arasında yer alıyor. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, ardından ilahi huzura yükseldiğine inanılan Miraç hadisesi, bu gecede idrak ediliyor. Miraç Kandili, beş vakit namazın farz kılınması nedeniyle İslam inancında ayrı bir yere sahip bulunuyor.
Bu mübarek gece, Müslümanlar için dua, tövbe ve ibadetle değerlendirilmesi tavsiye edilen özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Miraç Kandili’nin, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiği, manevi arınma ve Allah’a yakınlaşma açısından önemli bir fırsat sunduğu ifade ediliyor. Recep ayının 27’nci gecesinde idrak edilen Miraç Kandili dolayısıyla yurt genelinde çeşitli programlar ve ibadetler gerçekleştiriliyor.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
Miraç yükseğe çıkma aracı, yükselmeyi sağlayan manevi bir araç anlamına gelmektedir. Miraç Kandili, miraç olayının yaşanması ise peygamberimizin Allah katına yükselişini ifade etmektedir.
Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah’ın huzuruna varmıştır.
Gece, çok kısa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya “İsra ve Miraç” mucizesi ve bu geceye de “Miraç” kandili deniliyor.
MİRAÇ KANDİLİ’NDE NELER YAPILIR?
Miraç Kandili, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi arınma fırsatı sunan mübarek gecelerden biridir. Bu gecede yapılması tavsiye edilen başlıca ibadetler şöyle sıralanıyor:
Namaz kılınır: Nafile namazlar kılınarak Allah’a yakınlaşmaya niyet edilir.
Kur’an-ı Kerim okunur: Ayetler üzerinde tefekkür edilmesi önerilir.
Dua edilir ve tövbe edilir: Günahların affı için samimi şekilde dua edilir.
Salavat getirilir: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salat ve selam okunur.
Tesbih ve zikir yapılır: Allah’ın isimleri anılarak kalpler huzura erdirilir.
İhtiyaç sahipleri hatırlanır: Yardım ve sadaka verilerek paylaşma bilinci güçlendirilir.
Kaza namazları eda edilir: Varsa geçmiş namazlar telafi edilir.