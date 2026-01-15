Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili'nde ne oldu?

Gece, çok kısa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya “İsra ve Miraç” mucizesi ve bu geceye de “Miraç” kandili deniliyor.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE NELER YAPILIR?

Miraç Kandili, Müslümanlar için ibadet, dua ve manevi arınma fırsatı sunan mübarek gecelerden biridir. Bu gecede yapılması tavsiye edilen başlıca ibadetler şöyle sıralanıyor:

Namaz kılınır: Nafile namazlar kılınarak Allah’a yakınlaşmaya niyet edilir.

Kur’an-ı Kerim okunur: Ayetler üzerinde tefekkür edilmesi önerilir.

Dua edilir ve tövbe edilir: Günahların affı için samimi şekilde dua edilir.

Salavat getirilir: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salat ve selam okunur.

Tesbih ve zikir yapılır: Allah’ın isimleri anılarak kalpler huzura erdirilir.

İhtiyaç sahipleri hatırlanır: Yardım ve sadaka verilerek paylaşma bilinci güçlendirilir.

Kaza namazları eda edilir: Varsa geçmiş namazlar telafi edilir.