Miraç Kandili, İslam âleminde büyük bir öneme sahip olan ve Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yükselerek Allah ile özel bir buluşma gerçekleştirdiği geceyi anmak için kutlanan mübarek bir gecedir. Bu müstesna olay, Miraç olarak adlandırılır ve Müslümanlar için derin bir manevi anlam taşır. Peki, 2025 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Miraç Kandili’nin tarihi ve anlamı...