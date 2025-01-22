Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Miraç Kandili önemi nedir?
Miraç Kandili, İslam dininin en kutsal gecelerinden biri olarak kabul edilir ve Hazreti Muhammed'in göğe yükselip Allah'ın huzuruna kabul edildiği bu anlamlı geceyi temsil eder. Manevi derinliğiyle dikkat çeken Miraç Kandili, Müslümanlar için ibadet, dua ve arınma ile geçirilir. Peki, 2025 yılında Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte, merak edilen detaylar...
Miraç Kandili, İslam âleminde büyük bir öneme sahip olan ve Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yükselerek Allah ile özel bir buluşma gerçekleştirdiği geceyi anmak için kutlanan mübarek bir gecedir. Bu müstesna olay, Miraç olarak adlandırılır ve Müslümanlar için derin bir manevi anlam taşır. Peki, 2025 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Miraç Kandili’nin tarihi ve anlamı...
2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 26 Ocak Pazar'ı 27 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.