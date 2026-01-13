Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Miraç Kandili ne zaman, hangi gün, yapılabilecek ibadetler neler? 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Miraç Kandili tarihi

        Miraç Kandili ne zaman? 2026 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?

        Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne geri sayım devam ediyor. Müslümanlar için maneviyatı yüksek olan Miraç Gecesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve ardından Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek gece olarak anılıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, yapılabilecek ibadetler neler? İşte Miraç Kandili hakkında tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 17:47 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miraç mucizesinin yaşandığı gece olarak idrak ediliyor. Müslümanlar bu mübarek gecede, dua ve ibadet ederek Allah’a yöneliyor. İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Miraç Kandili tarihi, 2026 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda “Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

        Takvim doğrultusunda Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

        3

        MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ

        Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

        Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

        4

        MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER

        - Miraç Kandili namazı: Bazı alimler, bu gecede 2 veya 6 rekat nafile namaz kılınmasını tavsiye ediyor.

        - Salat-ı Tefriciye ve Salavat: Peygamber Efendimize salavat getirmek, bu gecede faziletli kabul edilir.

        - Kur’an okumak: Özellikle dualar ve sureler okunur. Fatiha, İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi tavsiye edilir.

        - Dua ve tevbe etmek: Bu gece, geçmiş günahlardan tevbe edilir, gelecek için dua edlir.

        - Zikir ve tesbih çekmek: “Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber” gibi zikirleri yapmak ruhu maneviyatla doldurur.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!