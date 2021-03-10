Migrene çözüm var mı?

Mübarek miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. Miraç kandilini ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar kandil gecesi çekilecek zikirleri merak ediyor. Kandilde nasıl tesbih çekilir? Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraz kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...

KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

Lâ ilâe illallah

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

Estağfirullah

Sübhanallah

Elhamdülillâh

Allahu ekber

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

RECEP AYINDA ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim