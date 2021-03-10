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Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...

İslam dininde mübarek kabul edilen üç aylardan biri olan Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili olarak kutlanıyor. Hz. Muhammed'in miraca yükselmesini temsil eden Miraç kandilinde okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler merak konusu oldu. Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraz kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...

Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...

Mübarek miraç kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. Miraç kandilini ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar kandil gecesi çekilecek zikirleri merak ediyor. Kandilde nasıl tesbih çekilir? Miraç kandilinde nasıl tesbih çekilir? İşte Miraz kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler...

KANDİLDE NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

Miraç Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah

tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Miraç Kandili'nde de devam edilebilir.

RECEP AYINDA ÇEKİLMESİ SEVAP OLAN TESBİHLER

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

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