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Miraç kandilinde ne yapılır, dağıtılır? Miraç kandilinde komşulara ne dağıtılır?

Miraç kandilinde komşulara ne dağıtılacağı merak ediliyor. Yardımlaşmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın yüceltildiği kandil günlerinde zorda kalana, ihtiyacı olana yardım etmenin ve eşe, dosta, komşulara bir şeyler dağıtmanın önemi büyüktür. Peki, Kandilde ne yapılır dağıtılır? Miraç Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

Miraç kandilinde ne yapılır, dağıtılır? Miraç kandilinde komşulara ne dağıtılır?

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükselip Allah'ı ve öte alemleri görüşünü temsil eden Miraç Kandili'nde ibadet etmek, günahlara tövbe etmek, paylaşmak ve iyiliği yüceltmek Müslümanlar için çok önemlidir. Miraç kandilinde evde bir şeyler pişirip etrafa dağıtmak çok eski ve yaygın bir gelenektir. Peki, Kandilde ne yapılır dağıtılır? Miraç Kandilinde komşulara ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı?

KANDİLDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

KANDİLDE NELER YAPILIR, DAĞITILIR?

Kandiller İslam kültüründe önemli bir yer kaplıyor. Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. Paylaştıkça sosyal ilişkiler güçleniyor. Aynı zamanda fakire fukaraya yardım ediliyor, evde pişenler komşularla olduğu gibi fakir fukarayla da paylaşılıyor. Zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil Simidi, Lokma Tatlısı, Un helvası, İrmik Helvası en çok bilinenler.

Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtabilirsiniz.

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