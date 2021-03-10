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İslam dininde Recep ayının 27. gecesi Hz. Muhammed'in miraca çıkmasını temsilen Miraç kandili olarak kutlanıyor. Miraç kandilinde ibadet etmeyi önemseyen Müslümanlar Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun cevabını merak ediyor. Üç ayların ikinci kandil günü olan Miraç Kandili ibadetlerle ve okunacak dualarla kutlanacak. Miraç Kandilinde oruç tutmak için nasıl niyet edilir? İşte Miraç Kandili duası ve namazı

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü inanılan bu mübarek günde oruçlu geçirmek sevaptır. Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır.

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NAMAZ NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor. Tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Nafile namazı ise 12 rekat kılınır.