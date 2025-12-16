Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Miras davası evde görüldü | Son dakika haberleri

        Miras davası evde görüldü

        Bursa'da bir miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı. Hakim, zabıt katibi ve tarafların katılımı ile duruşma, hastanın evinde görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Miras davası evde görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülen miras davasında, taraflardan biri yatalak olduğu için duruşmaya gelemeyince mahkeme eve taşındı.

        DHA'nın haberine göre hakim, zabıt katibi ve tarafların katılımı ile duruşma, hastanın evinde görüldü.

        Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi. Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu.

        Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı. Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek olurken, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanarak hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!