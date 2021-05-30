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HaberlerGündem3. SayfaKARDEŞ KATİLİ! Son dakika: Miras kavgasında ağabeyini öldürdü - Haberler
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Miras kavgasında ağabeyini silahla öldürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, babalarına ait daire yüzünden iki kardeş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, M.C., ağabeyini silahla öldürdü. Arbede sırasında hayatını kaybeden V.C.'nin kızı da yaralandı

KARDEŞ KATİLİ! Son dakika: Miras kavgasında ağabeyini öldürdü - Haberler
İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada kardeş, ağabeyini öldürdü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binada farklı katlarda ikamet eden iki kardeş, babalarına ait dairenin kullanımı sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.C. (39),ikametindeki ruhsatlı tabanca ile ağabeyi V.C.'nin (41) üzerine doğru 1 el ateş etti.

Kardeşinin kurşunuyla yaralanan V.C.'den çıkan mermi yanında bulunan kızına da isabet etti. Yaralı şahıslardan abi V.C., Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen şahsın Amasya'ya sevk edilen yaralı kızının durumu iyi olduğu öğrenildi.

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