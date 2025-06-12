Miray Daner'den el ele yıl dönümü pozu

Ünlü oyuncu Miray Daner, iş adamı sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile iki yıllık ilişkilerini sosyal medyada gözler önüne serdi. Çift, yıl dönümlerini çıktıkları tatilde kumsalda el ele yürürken çekilen romantik bir kareyle kutladı. Daner, o anları takipçileriyle paylaşarak, fotoğrafa; "İki yıl, birçok güzel an." notunu ekledi.

Fotoğraflar: Instagram