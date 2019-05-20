Şenol Güneş'in Milli Takım'la anlaşmasından dolayı yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek olan Beşiktaş'ta bekleyiş sürerken adaylardan birisi olan Mircea Lucescu'dan flaş bir açıklama geldi.

Rumen basınına konuşan Luce, siyah-beyazlı takımla anlaştığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanlayarak "Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI BELLİ

Teknik direktörlük konusunu önümüzdeki günlerde çözmeyi planlayan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ve kurmaylarının adayları belli. Siyah-beyazlılar, Mircea Lucescu'nun yanı sıra Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor Teknik Direktör Okan Buruk ve Tayfun Korkut isimlerini masada tutuyor.

Lucescu ismine karşı çıkan Beşiktaşlı taraftarların gönlündeki isim ise Sergen Yalçın...