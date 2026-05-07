Mirkelam: Ben 'Koşan Adam'ken siz iki yaşındaydınız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mirkelam, Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularına yanıt veren şarkıcı, "Biz sizi 'Koşan Adam' olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoktunuz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi. Mirkelam, "Ben 'Koşan Adam'ken siz daha iki yaşındaydınız. Çalışmalara devam ediyorum, müzik yapmaya devam ediyorum ifadelerini kullandı.

Ardından gazetecilere övgü dolu sözler sarf eden şarkıcı, "Enerjinizi çok beğendim. Sizlerle yıllarımız geçti; şarkılar söyledik, mutlu olduk, hüzünlendik. Hâlâ da öyle yapıyoruz. Ben de Urfa kebabı aldım, eve gidiyorum" dedi.

Müzik sektörü hakkındaki düşüncelerini dile getiren şarkıcı, "Çok güzel şarkılar var, beğendiğim sanatçılar var. Yeni yeni şarkılar gelecek, eskiler yeniden gelecek. O yüzden çok umutluyum" ifadelerini kullandı.