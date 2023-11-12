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        Haberler Yaşam Misafirlere değişik lezzet! Ferahlatan limonlu tiramisu tarifi!

        Misafirlere değişik lezzet! Ferahlatan limonlu tiramisu tarifi!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasında geçtiğimiz gün limonlu tiramisu yapıldı. Değişik ve ferahlatıcı bir lezzet olan limonlu tiramisu tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:45
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        Tiramisu, İtalyan mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Kahve, krema, mascarpone peyniri ve kedi dillerinin bir araya gelmesiyle hazırlanan bu lezzetli tatlı, hem görünümü hem de lezzeti ile kendine hayran bırakıyor. Limonlu tiramisu, klasik tiramisunun lezzetine limonun tazeliğini ve ferahlığını katan bir yorumdur. Hem yaz hem de kış aylarında keyifle tüketebileceğiniz bu tatlı, misafirleriniz için de mükemmel bir seçenek. İşte limonlu tiramisu tarifi...

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        LİMONLU TİRAMİSU MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler

        • 20 adet kedi dili
        • 1 su bardağı ılık kahve
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağı süt
        • 2 adet yumurta sarısı
        • 200 gram mascarpone peyniri
        • 1 adet limonun kabuğu rendesi
        • 1/2 limonun suyu
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        LİMONLU TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

        • Öncelikle kedi dillerini ılık kahvede ıslatın.
        • Bir kasede toz şekeri, yumurta sarılarını ve sütü iyice çırpın.
        • Başka bir kasede mascarpone peyniri ve limon kabuğu rendesini karıştırın.
        • Yumurtalı karışımı peynirli karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.
        • Limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
        • ıslattığınız kedi dillerini bir borcama dizin.
        • Üzerine hazırladığınız kremayı dökün.
        • Kalan kedi dillerini üzerine dizin.
        • Üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında en az 4 saat bekletin.
        • Servis yapmadan önce üzerine pudra şekeri serpin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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