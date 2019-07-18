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Misafirliğe gittiği evde yaptığı akılalmaz!

İHA

Adana'da arkadaşının tanıdığının evine misafirliğe giden Y. T. bu kadarına da pes dedirtti. Arkadaşı ve ev sahibinin kısa süreliğine dışarı çıkmasıyla yalnız kalan şahıs, 50 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldı

hırsızlık

Adana'da bir arkadaşının tanıdığının evine misafirliğe giden şahıs, evden 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldı.

İHA'nın haberine göre, akılalmaz olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. Bu davet üzerine K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H., K.B. ile alışveriş yapmak için semt pazarına gitti.

Evde tek kalan Y.T., masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen B.H., K.B ve Y.T. bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edince, arkadaşı K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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