Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'da ateşkes vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Sisi, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) tarafından 12'ncisi düzenlenen Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Kahire'de bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

Görüşmede, "iki kardeş ülkeyi resmi ve halk düzeyinde bağlayan tarihi bağların" gücü teyit edildi.

Sisi, ülkesinin Sudan'da ateşkesin tesis edilmesi ve akan kanın durdurulması yönündeki kararlı tutumunu vurguladı.

Sisi, yaşadığı krizden çıkması için Mısır'ın Sudan'a her düzeyde desteğinin devam edeceğini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan da Mısır'ın Sudan'daki çabalarına ve rolüne övgüde bulundu. REKLAM Burhan, ülkesindeki savaş nedeniyle yerinden edilenlere atıfta bulunarak Mısır halkının, Sudanlılara ev sahipliği yapmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Sudan'daki savaş Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 18 aydan fazla süredir sürüyor. Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kalmıştı.