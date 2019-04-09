Mısır'ın başkenti Kahire'deki Giza piramitlerinin güneyinde bulunan Minya'dan yapılan canlı yayınla 2 bin 500 yıllık mumya mezarı açıldı. Belgesel kanalı Discovery Channel üzerinden canlı olarak gösterilen lahitin içinden altın ve değerli eşyalar çıktı.

Habertürk TV'nin haberine göre Mısır ve Tarih ve Antikalar Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilen canlı yayında Zahi Hawass olmak üzere önemli arkeologlar, yeni bulunan 40 mumyadan birinin incelemesini gerçekleştirdi.

Antik Mısır'da yüksek rahip olan bir kişiye ait mumya, 2 saat süren canlı yayında aşama aşama seyircilere gösterildi.

Tünellerde, mumyaların yanı sıra heykelcikler, takılar, kişisel eşyalar ve organların konulduğu kaseler bulundu. Açılan lahitin içerisinden altın ve bazı değerli hazineler çıkarıldı.

Mısır tarihi konusunda uzman olan Zahi Hawass, 50 yıllık arkeoloji kariyerinde böyle bir şey yapmadığını bildirdi.

Dikey tünellerden oluşan bir yer altı ağı içerisinde bulunan mumyaların soylu bir gruba ait olduğu belirtildi. Tünellerin sonunda bulunan bir lahit üzerindeki işlemeler ile önemli bir kişiye ait olduğunu gösterdi.

Bulunan verilere göre lahitin içerisindeki mumya bilgelik ve sihir tanrısı Thoth'un baş rahibine ait. 26 Mısır Hanedanı'na ait bu yönetimin milattan önce 525 yılına kadar sürdüğü ifade ediliyor.