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Mısır'dan kalkan Serenissima adlı kruvaziyer Alanya'ya vardı

Bahama bayraklı 'Serenissima' adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Yolcular termal kamerayla kontrol edildi

alanya cruise
AA

Serenissima adlı kruvaziyer Alanya'ya vardı. Mısır'dan gelen gemide, çoğu İngiliz 91 yolcu ve 52 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan personel ve yolcular, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.

AKSAŞM DEMİR ALACAK

Turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.

"Serenissima" kruvaziyerinin, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere demir alması bekleniyor.

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