Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Mısır devlet televizyonu: İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandı

Mısır devlet kanalı, Gazze şeridi ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Çatışmanın taraflarından henüz açıklama gelmezken, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan İsrail ordusu, bugün Gazze'de 53 noktayı vurdu.

Mısır devlet televizyonu: İsrail ile Gazze'deki gruplar arasında ateşkes sağlandı
AA

Mısır devlet televizyonu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldıran İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

Mısır devlet televizyonlarından Extra News'in haberine göre, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı.

Öte yandan, Filistinli direniş grupları ile İsrail'den ise henüz ateşkese ilişkin açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail Ordu Sözcülüğü, ateşkese ilişkin soruya "yorum yapmayacakları" yanıtını verdi.

İsrail ve Filistin basınında, gün içinde Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in (BM), taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığı haberleri yer almıştı.

İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

ÇATIŞMA BUGÜN DE DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü 53 ayrı noktada 104 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile saldırı helikopterleri Gazze Şeridi'nde salı gecesi İslami Cihad'a ait 53 ayrı noktada 104 ayrı hedefi vurdu.

Orduya ait helikopterler ve savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad'a ait hedeflere saldırmaya devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yerel basına yaptığı açıklamada, ordunun "Hamas değil İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığını" belirterek, "Roketleri ateşleyenler İslami Cihad. Eğer ki diğer gruplar da çatışmaya katılırsa onlara da karşılık veririz." dedi.

Taraflar arasında ateşkes görüşmelerine ilişkin haberleri değerlendiren Hagari, "ateşkes olduğu resmen duyurulana kadar İslami Cihad hedeflerine saldırılarının devam edeceğini" söyledi.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yaptığı güvenlik değerlendirme toplantısının ardından ülkenin güneyindeki olağanüstü hal bölgesinin 40 kilometre alandan 80'e genişletilmesi teklifini hükümete sunduğu belirtildi.

Fotoğraf: AP

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pakistan'da hükümet, güvenliğin sağlanması için başkent İslamabad'da orduyu göreve çağırdı
DÜNYA Pakistan'da kaos büyüyor: Ordu göreve çağrıldı
ABD'li Cumhuriyetçi vekil George Santos gözaltına alındı
DÜNYA ABD'li vekil George Santos gözaltına alındı
Ağlanacak halimize güldüren İtalyan sanatçı, hayatı sorgulamanıza neden olabilir!
DÜNYA Ağlanacak halimize güldüren bu eserler hayatı ...
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' açıklaması
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
DÜNYA Yurt dışındaki oylar Türkiye'ye getiriliyor
ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen 10-15 santimetrelik cisim düştü
DÜNYA ABD'de bir evin çatısına göktaşına benzeyen cisim ...
Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu
DÜNYA Interpol'den bir ilk
Suudi Arabistan, Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurdu
DÜNYA Suudi Arabistan'dan Suriye adımı
Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor
DÜNYA Pakistan'da gerilim artıyor
Moskova'daki 4'lü toplantı sonrası ortak yol haritası kararı
DÜNYA 4'lü toplantı sonrasında ortak yol haritası kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.