Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

Abartılı giysileri, altınla bezenmiş eşyaları ile Mısır firavunları her zaman gösterişi sevmiştir. Ancak tüm bu gösterişin yanında firavunlar ortak olarak tek bir şey kullandı; sahte sakal. Peki, neden?

Mısır inancına göre, ölen kişiyi öteki dünyada tanrı Osiris bekliyordu. Osiris, ölen kişiye büyük ve belirgin sakalı ile görünürdü. Firavunlar da bu ilahi özelliği kendilerine katmak ve Tanrı'nın ilahiliğini yaşatmak için sahte sakal takmaya başladı.