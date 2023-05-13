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Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

Mısır halkı genelde sakal ve bıyığı hijyen eksikliği olarak görmesine rağmen firavunlar bir gelenek olarak keçi kılından yapılan sahte sakallar takardı. Bu sakallar, güçlü birçok nitelikle eşleştirildiği gibi başka sebepleri de vardı.

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  • Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

    Abartılı giysileri, altınla bezenmiş eşyaları ile Mısır firavunları her zaman gösterişi sevmiştir. Ancak tüm bu gösterişin yanında firavunlar ortak olarak tek bir şey kullandı; sahte sakal. Peki, neden?

    Mısır inancına göre, ölen kişiyi öteki dünyada tanrı Osiris bekliyordu. Osiris, ölen kişiye büyük ve belirgin sakalı ile görünürdü. Firavunlar da bu ilahi özelliği kendilerine katmak ve Tanrı'nın ilahiliğini yaşatmak için sahte sakal takmaya başladı.
  • Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

    Aslında Mısır halkı sakalı pek sevmezdi; birçok Mısırlı'nın yüzü tamamen sakalsızdı. Halk hijyen kaygısı nedeniyle kalın bıyık, sakal ve kaşları sevmez bunu hijyen eksikliği olarak görürdü.
  • Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

    Firavunlar da bu düşünceye katılıyordu, aslında hiçbirinin gerçek bir sakalı yoktu ancak buna rağmen firavunlar, statü ve ilahilik göstergesi için sahte sakal takıyor ve bu sahte sakallar, genelde keçi kılından yapılıyordu.
  • Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

    Sakal; kudret, erkeklik ve doğurganlık gibi niteliklerle bağlantılıydı. Sakalların yaş nedeniyle zekâ ve tecrübe izlenimi verdiğini düşünüyorlardı, bu yüzden firavunların sakalı olması zorunluydu. 
  • Mısır firavunları neden sahte sakal takardı?

    Sahte sakal geleneği, cinsiyet ayırmıyordu. Mısır'ı yöneten firavunların ağırlığı erkek olsa da kadın firavunlar da başa geldiğinde sahte sakal geleneğini devam ettirdi.

    Kaynak: Mental Floss, Synonym

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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