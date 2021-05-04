Mısır, Fransa'dan 30 Rafale savaş uçağı alacak 0:00 / 0:00

AA

Mısır Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tamir Muhammed Rifai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri ile Fransız Dassault Havacılık Şirketi arasında anlaşma imzalandığını duyurdu. AA'nın haberine göre; Rifai, Mısır'ın Fransa ile 30 Rafale savaş uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşmanın, en az on yıl vadeli finansman kredisi yoluyla yapıldığını kaydetti.

Sözcü Rifai açıklamasında, 2015 yılında da iki ülke arasında 24 adet Rafale savaş uçağı alımı için bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Mısır resmi makamlarının daha önceki açıklamalarına göre, 2015'te yapılan anlaşma gereği 24 adet Rafale savaş uçağı, 2015-2019 arasında Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

YAKLAŞIK 4 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

Fransız haber sitesi Disclose'da yer alan bilgilere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talebi üzerine Paris yönetimi ile Kahire, 26 Nisan'da 3,95 milyar avro değerinde silah anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Mısır, Fransız şirket Dassault Aviation'dan 3,75 milyar avro karşılığında 30 Rafale savaş uçağı ile 200 milyon avro değerinde mühimmat satın alacak.

Sisi yönetimi, tepkilerden çekindiği için Kahire'de imzalanan anlaşmayı kamuoyuna duyurmadı. Ancak anlaşmanın Fransa basınında yer almasının ardından Mısır Ordu Sözcüsü General Tamir er-Rıfai, Fransa ile 30 adet Rafale savaş uçağı tedariki için anlaşmaya vardıklarını doğruladı.

Ayrıca Mısır Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, satın alımın 10 yıl vadeli krediyle yapıldığı aktarıldı.

FRANSA KAMU HAZİNESİ KEFİL OLDU

Mısır'dan bir delegasyonun anlaşmayı nihayete kavuşturmak ve satın alma işlemlerini başlatmak için sabah saatlerinde Paris'e inmesi bekleniyor.

Öte yandan Mısır'ın aşırı borcu nedeniyle, yüzde 80'i krediyle karşılanacak satış için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin direktifiyle Fransa Kamu Hazinesi, Sisi yönetimine kefil oldu.