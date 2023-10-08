Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Blinken ile Filistin meselesini görüştü

Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Blinken ile Filistin meselesini görüştü

Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, Blinken ile Filistin meselesini görüştü Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları ve giderek tırmanan gerilimi görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Şukri, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, taraflar arasında sükunet sağlanması için koordineli uluslararası çabanın gerekliliği vurgulandı.

Şukri görüşmede, "Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşması, Filistin şehirlerine yönelik İsrail saldırılarının durdurulması ve her iki taraf arasında barış ve müzakere kanallarının açılması gerektiğini" ifade etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de telefonda görüşen Bin Ferhan ile Blinken, "Gazze ve çevresindeki son gelişmeler ve gerilimin derhal durdurulmasını" ele aldı.

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Suudi Dışişleri Bakanı, "silahsız sivilleri herhangi bir şekilde hedef almayı reddettiklerini ve tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duyması gerektiğini" vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Bakan Safedi ile Blinken'in telefon görüşmesinde, "Gazze ve çevresinde tehlikeli tırmanışın durdurulması" konuşuldu.

Gerilimin yükselmesinin doğuracağı sonuçlardan kaçınılması için yolların değerlendirildiği görüşmede, sivillerin korunması için yapılması gereken uluslararası eylemler masaya yatırıldı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail basını ise saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'nı geçtiğini açıklamıştı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir