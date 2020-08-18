Mısır unu ile yapılan maskeler; ciltte sivilce oluşumunu önleyen, gözenekleri sıkılaştıran, cilde pürüzsüzlük kazandıran ve yaşlanma ile gelen kırışık görünümlerini hafifleten çok etkili maskelerdir. Mısır unu; ciltteki aşırı yağlanmayı gidererek, sivilce ve siyah nokta oluşumlarını ortadan kaldırmaktadır. Karma ve yağlı cilt tiplerinin kullanımına uygundur. Kuru cilt yapısı olan kişilerde daha fazla kurumaya sebep olarak, cildi tahriş edebilmektedir.

Mısır Unu İle Hazırlanan Maskeler