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        Haberler Dünya Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı - Dünya haberleri

        Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı

        Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 02:03 Güncelleme: 17.03.2024 - 02:03
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        Mısır ve BAE'den Gazze'ye havadan yardım
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        BAE Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Harekat Komutanlığı, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, BAE-Mısır Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, Gazze'nin kuzeyine dokuzuncu defa havadan insani yardım ulaştırıldığı belirtildi.

        Havadan yardım ulaştırma operasyonunun, her iki ülkenin ortak ekipleri tarafından, 33 ton gıda ve tıbbi yardım taşıyan 2 uçakla gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Mısır Hava Kuvvetleri ve BAE Hava Kuvvetlerinin, işbirliği içinde El-Ariş Havalimanı'ndan Gazze'ye "havadan yardım ulaştırma faaliyetlerini yoğunlaştırdığı" ifade edildi.

        "Gazze'nin kuzeyine tonlarca gıda yardımı ve acil yardım malzemesi gönderildiği" belirtilen açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerinin dost ve kardeş ülkelerle işbirliği içinde Gazze'ye havadan yardım ulaştırma operasyonlarını sürdürüldüğü ifade edildi.

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        "Hayır Kuşları" olarak isimlendirilen operasyonun başladığı 29 Şubat'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ulaştırılan havadan insani yardım miktarı, 405 tona ulaştı.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #mısır
        #gazze
        #Birleşik Arap Emirlikleri
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