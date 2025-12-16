Habertürk
        Mısırı bir de böyle deneyin! Asya'nın favori lezzeti corn tempura evde nasıl yapılır? Tam kıvamında corn tempura tarifi!

        Mısırı bir de böyle deneyin! Asya'nın favori lezzeti corn tempura evde nasıl yapılır?

        Restoran menülerinde sıkça karşımıza çıkan corn tempura, ev mutfağına da taşındı. Hafif hamuru ve çıtır dokusuyla öne çıkan bu lezzet, özellikle atıştırmalık sevenlerin favorisi oluyor. Üstelik yapımı sanıldığından çok daha kolay. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:43
        1

        Altın sarısı rengi, hafifliği ve dışı çıtır içi yumuşak yapısıyla corn tempura; ister atıştırmalık ister davet sofralarına eşlikçi olarak servis edilebiliyor. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz corn tempura tarifi…

        2

        MALZEMELER

        Corn tempura için temel malzemeler oldukça sade ve ulaşılabilir ürünlerden oluşur.

        1 su bardağı haşlanmış ya da konserve mısır

        1 su bardağı un

        2 yemek kaşığı mısır nişastası

        1 çay kaşığı kabartma tozu

        1 çay kaşığı tuz

        1 su bardağı buz gibi soğuk su

        Kızartmak için sıvı yağ

        3

        Servis aşamasında isteğe bağlı olarak karabiber, pul biber veya farklı soslar tercih edilebilir.

        4

        YAPILIŞ AŞAMALARI

        İlk olarak mısırları süzün ve fazla suyunu iyice alın. Bu adım, kızartma sırasında yağ sıçramasını önlemek ve çıtırlığı artırmak için önemlidir.

        5

        Ayrı bir kapta un, nişasta, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ardından buz gibi soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek hafif akışkan bir hamur elde edin. Hamurun pürüzsüz olmasına gerek yoktur; hafif topaklı bir yapı tempura için idealdir.

        6

        Mısırları hazırladığınız hamurun içine ekleyin ve nazikçe karıştırın. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Yağ yeterince kızdıktan sonra, kaşık yardımıyla mısırları hamuruyla birlikte yağa bırakın. Orta ateşte, altın sarısı renk alana kadar kızartın.

        7

        Kızaran corn tempuraları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak servis edilmesi önerilir. Yanında yoğurtlu, acılı ya da soya bazlı soslarla lezzet daha da zenginleştirilebilir. Afiyet olsun!

