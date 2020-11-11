Misis Antik Kenti cazibe merkezi haline getiriliyor - ADANA

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Efsaneye göre Lokman Hekim'in Misis Köprüsü üzerinden geçerken yaşamı sonsuz kılan iksiri düşürmesiyle "ölümsüzlük şehri" adını alan antik kent, Roma dönemine ait değirmenleri ve kervansarayla dikkati çekiyor.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bölgede destekleriyle yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ilgili Havraniye Kervansarayı'nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine şahitlik eden Misis Antik Kenti'nde sonbahar dönemi arkeolojik kazı çalışmalarının sona erdiğini belirten Kocaispir, Misis'te Neolitik Çağ'dan bu yana yaşamın kesintisiz sürdüğünü söyledi.Kocaispir, belediye olarak kazılara destek verdiklerini anlatarak, antik kentte yer alan kervansaray ile değirmenlerde çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Höyükteki kazıların da sürdüğünü, buradaki tiyatronun ortaya çıkarılmasıyla ilgili de son aşamaya gelindiğini belirten Kocaispir, "Bizim hedefimiz Misis'i tüm Adana'nın turizm destinasyonu bakımından cazibe merkezi haline getirmek. Burayı insanların keşfetmelerini sağlamak. Tarihi İpek Yolu üzerindeyiz, birçok kültürün de kesiştiği bir nokta burası." diye konuştu.

Lokman Hekim'in yaşamı sonsuz kılan iksiri düşürdüğü Misis Köprüsü'nün onarımının da yapıldığını belirten Kocaispir, bölgeyi insanların ziyaret ettiği, turizmin canlandığı bir yer haline getirmeyi çabaladıklarını aktardı.- Roma dönemine ait mutfak ortaya çıkarıldıKazı ekibi başkanı Pisa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Giovanni Salmeri de sezon kazılarını tamamladıklarını, ilkbaharla beraber yeniden höyükte çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Verimli bir kazı sezonu geçirdiklerini dile getiren Salmeri, bölgede Roma dönemine ait mutfak ortaya çıkardıklarını ve Demir Çağı'ndan kalma 100 metrelik su kanalı tespit ettiklerini bildirdi.