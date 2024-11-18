Miss Turkey 2'ncisi Cemre Uker, Suriye'ye gitti

Yaptığı son paylaşımda ise Cemre Uker; duygularını şu şekilde dile getirdi: Son dönemde, dünya barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırladı. Yeni çatışmaların patlak vermesi, tüm dünyayı adalet, insanlık ve dayanışma değerlerine sahip çıkmaya çağırıyor. Bugün amacım, burada yaşayanların zorluklarını sadece izlemek değil, aynı zamanda onların seslerini duyurmak, hayat mücadelelerini paylaşmak ve umudun bir kelime değil, bizi daha adil bir geleceğe bağlayan bir güç olduğunu hatırlatmaktır.

Fotoğraflar: Instagram