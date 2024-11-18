Miss Turkey 2'ncisi Cemre Uker, Suriye'ye gitti
Miss Turkey 2'ncisi Cemre Uker, AFAD'ın düzenlediği yardım faaliyetleri kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen Suriye'yi ziyaret etti
11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda, Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Uker, 2'nci olarak ülkemizi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanmıştı.
Cemre Uker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, AFAD'ın düzenlediği yardım faaliyetleri kapsamında 6 Şubat depremlerinden etkilenen Suriye'yi ziyaret ettiğini duyurdu.
Kilis - Suriye kapısı önünden yaptığı paylaşımda, Cemre Uker; "Savaşın hüküm sürdüğü topraklara her geçişimde, bu derin bir metafor gibi hissediyorum. Korku kapısından geçtiğinizde, işte o zaman değişim başlar" ifadelerine yer verdi
Halep'e ulaşan Cemre Uker, burada kucağında küçük bir kız çocuğu tutarken, "Suriye yolculuğum, göz açıcı bir deneyim değildi; karşılaştığım çocukların çektikleri zorluklara rağmen gösterdikleri dayanıklılık beni derinden etkiledi. Dünyayı dolaşmak ve bu hikayelere ilk elden şahit olmak, bana insan ruhunun gücünü ve en karanlık yerlerde bile umudun gücünü hatırlattı" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Deprem nedeniyle hâlâ çadırda yaşayan bir aileyi de ziyaret eden Uker, burada da çocuklarla ilgilenip; "Bugünün dünyasında umudun bir kelimeden daha fazlası olduğunu tekrar teyit etmek istiyorum; bizi barışçıl bir gelecek için ortak bağlılığımızda birleştiren hayati bir güç" notunu düştü.
Yaptığı son paylaşımda ise Cemre Uker; duygularını şu şekilde dile getirdi: Son dönemde, dünya barışın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırladı. Yeni çatışmaların patlak vermesi, tüm dünyayı adalet, insanlık ve dayanışma değerlerine sahip çıkmaya çağırıyor. Bugün amacım, burada yaşayanların zorluklarını sadece izlemek değil, aynı zamanda onların seslerini duyurmak, hayat mücadelelerini paylaşmak ve umudun bir kelime değil, bizi daha adil bir geleceğe bağlayan bir güç olduğunu hatırlatmaktır.
Fotoğraflar: Instagram