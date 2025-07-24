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        MİT Başkanı Kalın'dan Özel'e ziyaret

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:35 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:35
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        MİT Başkanı Kalın'dan Özel'e ziyaret
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        MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti. Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.

        Görüşme, Kalın'ın terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yapacağı sunum ile devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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