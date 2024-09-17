Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MİT Başkanı Kalın, Ermenistan-Azerbaycan barışının bölgeye istikrar sağlayacağını söyledi | Dış Haberler

        MİT Başkanı Kalın, Ermenistan-Azerbaycan barışının bölgeye istikrar sağlayacağını söyledi

        Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldığı öğrenilen MİT Başkanı Kalın, Ermenistan-Azerbaycan barışının bölgeye istikrar sağlayacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ermenistan-Azerbaycan barışı bölgeye istikrar sağlayacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkasya'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğunu vurgulayarak, tesis edilecek kalıcı barışın Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağını söyledi.

        ​​​​​​​Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, 14-15 Eylül'de Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Güvenlik Konferansı'na katıldı.

        Yaklaşık 50 ülkenin istihbarat ve güvenlik bürokrasisi başkanının katıldığı konferansın bu yılki teması "Küresel Ulaşım Yollarının Güvenliğine Yönelik Modern Zorluklar" olarak belirlendi.

        REKLAM

        Bölgesel ve küresel zorlukların ele alındığı konferansta, MİT Başkanı Kalın, birçok ülkeden mevkidaşı ile bir araya gelerek ikili temaslarda bulundu ve güncel gelişmeleri ele aldı.

        Kalın, Bakü Güvenlik Zirvesi oturumunda yaptığı konuşmada, küresel ortamdaki güven krizlerine, artan terör tehdidine ve bunların yol açtığı insani sonuçlara değindi.

        İbrahim Kalın, 44 gün süren savaşın ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'da hayatın normalleşmesi yönünde attığı başarılı adımlara dikkati çekerek, Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barış anlaşması yapılmasının Kafkasya'da istikrar ve kalkınma adına elzem olduğunu vurguladı.

        Tesis edilecek kalıcı barışın aynı zamanda Zengezur Koridoru'nun açılması da dahil Azerbaycan-Ermenistan-Nahçıvan-Türkiye-Avrupa hattı bağlantılarını sağlayacağının altını çizen Kalın, hızla değişen ve giderek kırılgan hale gelen uluslararası sistemin Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar bağlamında iki önemli küresel krizle karşı karşıya olduğuna da değindi.

        REKLAM

        Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası hukuk zemininde yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesiyle çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, 40 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan Gazze'deki savaşın durması için ateşkesin bir an önce sağlanmasının çok gerekli olduğuna ve kalıcı barışı sağlamanın tek yolunun İsrail işgalini bitirerek iki devletli çözüm olacağına dikkati çekti.

        Bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasının önemini vurgulayan Kalın, güvenlik ve özgürlüğün Filistin halkının da en temel hakkı olduğunu kaydetti.

        Türkiye, Ukrayna ve Gazze'de savaşın sonlanması için istihbarat diplomasisini sürdürecek

        Kalın, bu anlamda Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Gazze savaşının sona ermesi için açık ve kapalı çok yönlü istihbarat diplomasisi çalışmalarını devam ettireceğinin de altını çizdi.

        Terörün küresel bir tehdit olduğunu, bu kapsamda DEAŞ, El-Kaide, DEAŞ sözde Horasan Vilayeti (ISKP), Eş-Şebab, Mağrip El-Kaidesi'nin Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM), PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelenin müşterek yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kalın, terör örgütlerinin ayrıştırılamayacağını, herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağını vurguladı.

        Kalın, güncel jeopolitikte giderek karmaşıklaşan tehditlerle mücadelede esir takaslarından ateşkes müzakerelerine kadar geniş bir yelpazede istihbarat diplomasinin de önemine işaret ederek, Bakü Güvenlik Forumu'nun sekretaryasının oluşturulması suretiyle kurumsallaştırılması gerektiğini de ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi