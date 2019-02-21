Mahkeme, iki sanık hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan açılan davanın düşmesine karar verdi. Mahkeme, iki sanık hakkında "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Mustafa İlker Yücel katıldı. Duruşmada ifade veren sanık Mustafa İlker Yücel, suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI DÜŞME KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Savcılık dava ile ilgili olarak görüşünü açıkladı. Savcı, Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan açılan davanın dört aylık yasal süreden sonra açıldığının tespit edildiği, bu nedenle düşme kararı verilmesini talep etti. Savcı ayrıca mahkeme tarafından devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmek suçundan suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

DAVA DÜŞTÜ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Mahkeme, Sanıklar Mustafa İlker Yücel ve Orhan Ceyhun Bozkurt hakkında açılan devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçundan dört aylık yasal süreden sonra dava açıldığı gerekçesiyle düşmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkında devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.