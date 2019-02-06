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MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davada yeni bir gelişme yaşandı. Halen yurtdışında bulunan ve ifadesi alınamayan sanık Can Dündar hakkındaki dava dosyası ayrıldı. Sanıklar Berberoğlu ve Gül için de son savunmalarını hazırlaması için süre verildi.
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklardan Erdem Gül katıldı. Sanıklar Enis Berberoğlu ile halen yurtdışında bulunan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Kendilerini avukatları temsil etti.
Enis Berberoğlu’nun avukatları müvekkillerinin rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya gelmediğini belirterek Enis Berberoğlu’nun yeniden parlamenter seçilerek 27., dönemden itibaren milletvekili olarak göreve başladığını, bu nedenle müvekkilleri hakkında durdurma yönünde karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, Enis Berberoğlu hakkında yapılan durma talebini reddetti. Mahkeme heyeti, Halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar hakkındaki dava dosyası ayırdı. Sanıklar Berberoğlu ve Gül içinde son savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
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