DHA'da yer alan habere göre lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Konya'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), 'Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız' vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.

G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç, geçen aralık ayında okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile diğer şüphelilerin tutuklanması için savcılığa talepte bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından G.A.'nın okuduğu lisenin müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ile Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri, eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., 15 Aralık'ta yeniden gözaltına alındı.

Mandal, iddiaya göre; G.A.'ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.'nın durumu anlatması ile ailesi şikayetçi oldu. Kendisini 'MİT mensubu' olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım'da 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Harun Avcu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında birçok kişinin ifadesine başvuruldu. Aynı okulda eğitim gören K.K. adlı kız öğrenci de Ahmet Mandal'ın tacize uğradığını iddia ederek, şikayetçi oldu. G.A.'nın arkadaşı K.K.'nin ifadesinde, "Ahmet Mandal, 'Seni MİT'e alacağız' diyerek benimle yakınlık kurdu. 'Seni seviyorum' diyerek sarılıp öptü" dedi.

GÖRÜNTÜ KAYDEDEN DİSK BOZULMUŞ

İdari ve adli soruşturma sürerken, yeni deliller ortaya çıktı. Polis, Asuman Sahar Koleri'nin müdür olduğu okulda güvenlik kameralarını incelemek istedi. Ancak görüntülerin kaydedildiği sabit diskin bozulduğu belirlendi. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, Harun Avcu, Ahmet Mandal, G.A., Asuman Sahar Koleri ve eşi M.K.'nin okula giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Görüntülerle dini nikahının kıyıldığı gün G.A.'nın okula girdiği sırada başının açık, çıktığı sırada ise başörtülü olduğu belirlendi.