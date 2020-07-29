Japon otomobil üreticisi Mitsubishi'nin, Avrupa pazarından çekileceği iddia edildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, yılın ikinci çeyreğinde markanın toplam satışlarının dörtte birini oluşturan Asya'da satışları yüzde 68 gerileyen ve aynı dönemde küresel satışları da yüzde 53 oranında eriyen Japon üretici, pandemi sürecinin devam etmesi halinde 2021'in Mart ayında sona erecek mali yılda 1.3 milyar dolarlık kayıp öngörüyor.
Yaşanması muhtemel bu kaybın markanın 18 yıldaki en büyük kaybı olacağı belirtiliyor.
Mitsubishi'nin Avrupa'da yeni model tanıtımı yapmayacağı öne sürülürken, emisyon regülasyonlarının el verdiği ölçüde mevcut modellerinin satışına devam edeceği de iddialar arasında.
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