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Haberler Sağlık Miyom Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Miyom Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Miyom ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Miyom ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Miyomlar rahim içerisinde oluşan kas tümörleridir ve tehlikelidir. Hem hamilelik sürecinde hem de hamile kalmak isteyenlerin yaşadığı süreçte ciddi sorunlar oluşturabilir. Bürün bunların olmaması adına ameliyatla miyomlar alınabilir. Bunun için de erken teşhisin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Miyom Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Miyom Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Gözle görülemeyecek kadar küçük olmalarından dolayı bazen zor seçilebilirler. Ama sizlerin miyom ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Aynı zamanda günlük hayatınıza devam edebilmeniz için miyom ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer sorusunun da cevabını bilmelisiniz.

Hemen okuyun ve bunları öğrenin.

Miyom Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Miyom ameliyatı olduysanız kesinlikle dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Eğer açık miyom ameliyatı olduysanız zımbaların ya da dikişlerin atma ihtimali yüksektir, bu sebeple şimdi yazacaklarımızı dikkatle okumalısınız.

  • İlk bir hafta içerisinde dikişleriniz alınacaktır. Bu sebeple kontrolleri aksatmamalısınız.
  • Bandajla sarıldıysa doktorunuzun uygun gördüğü zaman diliminde çıkarabilirsiniz. Ama bunu yaparken sıcak su kullanmanız da iyi olabilir.
  • Yaranın temiz olması son derece önemli. Her gün pansumanınızı yapmalısınız.
  • Miyom ameliyat sonrası enfeksiyon görülür mü diyorsanız bunun mümkün olduğunu söylemek gerekiyor. Doğru bakmazsanız enfeksiyon kapabilir.
  • Beslenmenizi düzenlemelisiniz.

Bu önemli bilgilerin yanı sıra miyom ameliyatı sonrası beslenme düzeniniz de oldukça önemli.

  • Beslenirken sıvı gıdalar tüketmeye dikkat edin.
  • Aşırı yağlı gıdalardan uzak durun.
  • Çok tuzlu yemekler tercih etmeyin.
  • Vitamini ve proteini bol gıdalar yiyin.
  • Bol su için.
  • Vücudunuzun toplanması için bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu da unutmayın.

Rahim bölgesinde oluşan bu tümörlerin alınmasının ardından dikkat çektiğimiz noktalara özen gösterebilirsiniz. Sizlere miyom ameliyatı sonrası neler yapılmaz sorusunun cevabını verdik. Şimdi gelelim diğer önemli konulara...

Miyom Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Miyom ameliyatları iki şekilde oluyor. Kapalı ve açık olarak. Bu durumda miyom ameliyatı sonrası iyileşme süresi de bu ameliyatların türüne göre değişiklik gösterecektir.

Kapalı miyom ameliyatı sonrası iyileşme süresi ortalama bir ya da iki haftadır. Açık miyom ameliyatının iyileşmek içinse bir aydan fazla bir zamana ihtiyacı bulunuyor.

Bunlara ek olarak merek edilen bir başka konu da miyom ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer? Cerrahi bir müdahale olmasından dolayı özellikle de ilk gün fazlasıyla ağrı hissedeceksiniz. Ama bunlar normaldir. Sadece enfeksiyon riski oluştuğu zaman ağrının yanı sıra deride şişme ya da morarma gibi durumlar da yaşanabilir. Açık ve kapalı miyom ameliyatlarının da kendine göre işleri bulunuyor.

Miyom Ameliyatı Sonrası Banyo Yapılmalı mı?

Aslında kadınlarda miyom ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken çok fazla bilgi bulunuyor. Sadece buna zaman ve sabır gerekiyor.

Bu durumda da en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: Miyom ameliyatı sonrası banyo yapılır mı? Önlem amaçlı ilk birkaç gün banyo yapmayınız. Aynı zamanda ilk 10 gün boyunca bandajı çok iyi kullanmalısınız. Ayrıca miyom ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü dediğimizde de cevabının evet olduğunu söylemeliyiz. İlk zamanlar dikişli bölgeye iyi temizlik yapmalısınız.

Genel olarak miyom ameliyatları başarıyla sonuçlanıyor. Bu sebeple eğer yapılması gerekiyorsa hiç düşünmemelisiniz. Evet, zorlu bir süreç olabiliyor ama sonunda mutluluğa ulaşabiliyorsunuz.

Miyomlar bir ameliyatla alınabilirler. Sadece doğru bir şekilde tedavinizi devam ettirmelisiniz. Ancak bu şekilde ilerleyebilirsiniz.

Sizlere bütün detaylarıyla miyom ameliyatı sonrası neler yapmanız gerektiğini aktardık. Bundan sonrası ise tamamen size kalmış durumda. Miyomlar tehlikelidir ve bu sebeple de alınması gerekiyor. Doğru bir hastane ve doğru uzman hekimle işlemleriniz hemen bitecek.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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